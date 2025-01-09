Eskişehir\'de Kaçak Alkol Operasyonu

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Eskişehir'de polis ekiplerinin kaçak ve sahte alkol satışını önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalanan 1 şüpheli tutuklanırken, çok miktarda alkollü ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ve sahte alkol satışını önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 192 litre şişelenmiş sahte rakı, 95 litre şişelenmiş sahte şarap, 15 litre şişelenmiş sahte viski ve damıtma işleminde kullanılan 1 adet kazan ile soğutucu fan ele geçirildi. Ayrıca, gözaltına alınan A.K. isimli şüphelinin adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR