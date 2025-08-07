Eskişehir\'de Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisi alındı. 1'inci derece arkeolojik sit alanında jandarma ekiplerince icra edilen operasyon neticesinde 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede şüphelilere ait olduğu tespit edilen 2 adet el telsizi ve muhtelif kazı malzemeleri ekiplerce ele geçirildi. Şüpheli şahıslar soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR