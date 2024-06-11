Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 160 Paket Ele Geçirildi

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kaçak yollardan temin edildiği belirlenen bandrolsüz ve hologramsız 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın Odunpazarı İlçesi'ne kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları getireceği ve müşteri buldukça satacağı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli şahsın aracında farklı markalarda 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şahıs hakkında, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR