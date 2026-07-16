Eskişehir'de Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Eskişehir\'de Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı
16.07.2026 23:54
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan 18 yaş altı motosiklet sürücüsü kaza yaptı, hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçarken kaza yapan 18 yaşından küçük sürücü yaralandı.

Olay, Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine 26 AFJ 732 plakalı motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan ve 18 yaşından küçük olduğu belirlenen T.C., motosikletiyle hızla ekiplerden kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Canay Sokak üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahsın durumunu gören polis ekipleri, olay yerine sağlık görevlilerini sevk etti. Kısa sürede bölgeye intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen T.C. tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı - Son Dakika

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