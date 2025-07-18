Eskişehir\'de Kadın Bayıldı

Eskişehir'deki bir giyim mağazasının önünde bir anda baygınlık geçiren kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Korkmaz Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta yaşlarda olduğu belirtilen bir kadın henüz bilinmeyen sebeple sokak köşesinde bulunan giyim mağazasının önünde baygınlık geçirdi. Çevredeki esnaf, kadının fenalaştığını görerek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bayılan vatandaşı sedye eşliğinde ambulansa taşıyıp ardından hastaneye kaldırdı. - ESKİŞEHİR