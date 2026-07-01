Eskişehir\'de Kasksız Motosiklet İhlali

Eskişehir'de kasksız sürücü, kullandığı plakasız motosikletle önce tek teker üzerinde ilerledi, sonra da kırmızı ışık ihlali yaptı.

Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde plakasız bir motosikletin sürücüsü akan trafikte ön tekerleğini kaldırarak ilerledi. Yaşanan tehlikeli manevra bir amatör kamera tarafından kaydedildi. Kask takmayan sürücü plakasız motosikleti ile tek teker ilerledikten sonra kırmızı ışıkta geçti. Ekipmansız sürücü art arda yaptığı kural ihlallerinden sonra yoluna devam etti. - ESKİŞEHİR