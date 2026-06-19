Eskişehir'de Kavga: 4 Gözaltı, 2 Tutuklama

Eskişehir'de bir kişinin silahla bacağından yaralandığı kavga olayıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay, dün Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Çaba Sokak'ta meydana gelmişti. Kız arkadaş meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, Hasan M. (26) isimli şahıs silahla sağ bacağından yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan C.D. ile arkadaşı A.A., ayrıca şüphelilere ulaşım konusunda yardım ettiği belirlenen yaşı küçük M.Y., polis ekiplerince yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.D. ve A.A., sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. M.Y.'nin işlemleri ise Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından takip edilirken, K.K. isimli bir şahıs daha gözaltına alındı.

C.D. ve K.K.'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, A.A. ve M.Y.'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı öğrenildi. - ESKİŞEHİR