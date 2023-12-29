 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Eskişehir-Bursa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Bayram K. idaresindeki bir otomobil, Keskin Kavşağı'na geldiğinde Hakan D. idaresindeki başka bir otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bayram K. kontrolünden çıkan araç takla attı. Kazada, sürücü Bayram K. ve yolcu İsa A. hafif yaralanırken, diğer yolcu Sevilay A. ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir\'de Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı
29.12.2023 - 12:51,  Güncelleme: 12:52
Abone Ol

Eskişehir'de kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Bursa kara yolunda üzerinde meydana geldi. Eskişehir istikametinde seyreden Bayram K. idaresindeki 34 JH 5269 plakalı otomobil, Keskin Kavşağı'na geldiğinde, sürücü Hakan D. idaresindeki 10 ADV 719 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpanın etkisiyle Bayram K. kontrolünden çıkan 34 JH 5269 plakalı otomobil takla atmaya başladı. İhbar üzerine kazanın olduğu noktaya çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın etkisiyle takla atan aracın içerisinde sürücü Bayram K. ve yolcu İsa A. hafif yaralanırken, otomobildeki diğer yolcu Sevilay A. ağır yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Bursa, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika


12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:11:18. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement