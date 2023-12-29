Eskişehir\'de Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Eskişehir'de kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Bursa kara yolunda üzerinde meydana geldi. Eskişehir istikametinde seyreden Bayram K. idaresindeki 34 JH 5269 plakalı otomobil, Keskin Kavşağı'na geldiğinde, sürücü Hakan D. idaresindeki 10 ADV 719 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpanın etkisiyle Bayram K. kontrolünden çıkan 34 JH 5269 plakalı otomobil takla atmaya başladı. İhbar üzerine kazanın olduğu noktaya çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın etkisiyle takla atan aracın içerisinde sürücü Bayram K. ve yolcu İsa A. hafif yaralanırken, otomobildeki diğer yolcu Sevilay A. ağır yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR