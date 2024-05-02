Eskişehir\'de kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

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Eskişehir'in hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki kadının bulunması amacıyla arama kurtarma çalışmaları başladı.

Mihalıççık İlçesi Büyük Sasa İlçesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Arife Sasa, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkarttı. Araziye çıktıktan sonra geri dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Arife Sasa'nın yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği ve Fırtına Arama Kurtarma Derneği ekipleri intikal etti. Oluşturulan yaklaşık 50 kişilik arama kurtarma ekibiyle, gece saatlerinden itibaren Arife Sasa'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaybolan 75 yaşındaki Arife Sasa'nın bulunması amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR