Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Eskişehir\'de kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Eskişehir'in hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki kadının bulunması amacıyla arama kurtarma çalışmaları başladı.

02.05.2024 09:46  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki kadının bulunması amacıyla arama kurtarma çalışmaları başladı.

Mihalıççık İlçesi Büyük Sasa İlçesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Arife Sasa, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkarttı. Araziye çıktıktan sonra geri dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Arife Sasa'nın yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği ve Fırtına Arama Kurtarma Derneği ekipleri intikal etti. Oluşturulan yaklaşık 50 kişilik arama kurtarma ekibiyle, gece saatlerinden itibaren Arife Sasa'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaybolan 75 yaşındaki Arife Sasa'nın bulunması amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
09:04 Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak
08:48 AK Parti’de kabine değişikliği iddiaları İşte kulislerde “yeri sağlam“ denilen 5 bakan AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
09:26 Kimse beklemiyordu Galatasaray’da Dursun Özbek’e sürpriz rakip Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip
08:51 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği Maribor’u satın aldı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
08:42 Devler Ligi nefes kesiyor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup etti Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti
08:29 Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 11:20:37. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement