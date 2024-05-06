Eskişehir'de Kaybolan 75 Yaşındaki Kadın İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaybolan 75 Yaşındaki Kadın İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Eskişehir\'de Kaybolan 75 Yaşındaki Kadın İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Eskişehir'de hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki kadının bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5 gündür sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, ilçedeki arazi üzerinde çalışmalarını arttırırken, 5 gün süren çalışmalarının ardından 75 yaşındaki vatandaştan hala haber alınamadığı bildirildi.

06.05.2024 11:16  Güncelleme: 11:19
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Eskişehir'de hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki kadının bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5 gündür sürüyor.

Mihalıççık ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Arife Sasa, 1 Mayıs günü hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kaybolmuştu. Kendisinden haber alamayan Sasa'nın yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, yapılan başvuru üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye, Dorlion Arama Kurtarma(DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği ve Fırtına Arama Kurtara Derneği ekipleri sevk edilmişti. Yaklaşık 50 kişilik arama kurtarma ekipleri, ilçedeki arazi üzerinde çalışmalarını arttırırken, 5 gün süren çalışmalarının ardından 75 yaşındaki vatandaştan hala haber alınamadığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarında görev alan DAK, yaptığı açıklamayla arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Mihalıççık ilçesi Yalımkaya Mahallesi'nde kaybolan 75 yaşındaki şahsı arama çalışmalarına Dorlion Arama Kurtarma Ekibi AFAD ile birlikte koordineli olarak 5'inci gününde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaybolan 75 Yaşındaki Kadın İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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