Eskişehir'de tıra arkadan çarpan minibüsün 64 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde İnönü ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali İhsan Ören (64) idaresindeki 43 AEM 341 plakalı minibüs, aynı yönde hareket halinde bulunan Z.B.(62) idaresindeki 63 L 4068 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda minibüs sürücüsü Ali İhsan Ören, şoför kabininde sıkışarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılan Ören'in cenazesi, İnönü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Ali İhsan Ören'in cenazesinin, memleketi olan Kütahya'ya götürülerek Ulu Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Kaza: Minibüs Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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