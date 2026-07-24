Eskişehir'de meydana gelen kaza sonrasında sürücülerin olay yerine gelen yakınların gülüşmeleri dikkat çekti.
Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kelebek Sokak üzerinde 06 DS 6741 panelvan araç 26 S 8674 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta da hasar oluştu. Araçta bulunan sonrası kaza mahalline gelen sürücü yakınlarının durumla alakalı gülüşmeleri ise dikkat çekti. Taraflar aralarında anlaşarak yollarına devam etti.
Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de Kaza Sonrası Gülüşmeler Dikkat Çekti - Son Dakika
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