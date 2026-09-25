Eskişehir'de kaza sonrası yumruk atan motosikletliye 180 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de kaza sonrası yumruk atan motosikletliye 180 bin TL ceza kesildi

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Eskişehir\'de kaza sonrası yumruk atan motosikletliye 180 bin TL ceza kesildi
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Eskişehir'de trafik kazası sonrası çıkan tartışmada otomobil sürücüsüne yumruk atan motosiklet sürücüsüne 180 bin TL trafik cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle alındı, motosikleti çekildi ve iki taraf da işlemler için polis merkezine götürüldü.

Eskişehir'de yaşanan trafik kazası sebebiyle tartıştığı otomobil sürücüsüne yumruk atan motosikletliye 180 bin TL trafik cezası yazıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. (18) isimli gencin idaresindeki 26 AOS 417 plakalı motosiklet, H.A. (35) isimli şahsın idaresindeki 16 CDK 994 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma esnasında motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne yumruk attı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 46/4 numaralı maddesi kapsamında 180 bin TL ceza yazılırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve aracı çekildi. Taraflar, gerekli işlemlerin yapılması için ekiplerce polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA
MotosikletEskişehir3. SayfaTrafikGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kaza sonrası yumruk atan motosikletliye 180 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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