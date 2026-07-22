Eskişehir\'de Kıl Payı Kaza

Eskişehir'de seyir halindeki aracın önüne aniden çıkan bisikletli çocuk, sürücünün hızlı refleksi sonucu frene basmasıyla kazadan kıl payı ile kurtuldu.

Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Toros Sokak üzerinde ilerleyen bir otomobilin önüne ara sokaktan kontrolsüz çıkan bisikletli çocuk kazaya davetiye çıkardı. Araç içi kamerasına yansıyan ve kıl payı atlatılan kaza sürücünün frene aniden basmasıyla atlatıldı. Çocuğun bi şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ise şaşırttı. - ESKİŞEHİR