Kolonya içen şahıs hastanelik oldu

Eskişehir'de yüklü miktarda kolonya içtiği iddia edilen bir kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

KOLONYAYI İÇTİKTEN SONRA YERE YIĞILDI

Olay, Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahalle Vatan Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, cadde üzerinde yürüdüğü esnada yanında bulundurduğu şişedeki kolonyayı içmeye başladı. Bir süre sonra fenalaşarak dengesini kaybeden ve yere yığılan şahsı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yerde kıvranan şahsın durumunu fark eden çevre esnafı, durumu hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bilinci yarı açık haldeki şahsa ilk müdahale sokak ortasında yapıldı.

Zehirlenme şüphesiyle ambulansa alınan şahıs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.