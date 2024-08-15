Eskişehir'de köpeğine eziyet eden şahıs çatıya çıkarak köpeğini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de köpeğine eziyet eden şahıs çatıya çıkarak köpeğini istedi

Eskişehir\'de köpeğine eziyet eden şahıs çatıya çıkarak köpeğini istedi

Eskişehir'de köpeğine eziyet ettiği ve kendisini video kaydına alan kişileri tehdit ettiği görüntülerle gündeme gelen ve daha sonra tutuklanan şahıs, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından yaşadığı apartmanın çatısına çıkarak köpeğini istedi. Şahıs, 2 saatlik uğraşlar sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi.

15.08.2024 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de köpeğine eziyet ettiği ve kendisini video kaydına alan kişileri tehdit ettiği görüntülerle gündeme gelen ve daha sonra tutuklanan şahıs, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından yaşadığı apartmanın çatısına çıkarak köpeğini istedi. Şahıs, 2 saatlik uğraşlar sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi.

Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta kendi köpeğine eziyet eden Yılmaz K., bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Yılmaz K. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından evinin bulunduğu sokağa gelen Yılmaz K., kendisini videoya çeken şahıslara tehditler ve küfürler savurdu. Kendisinin videosunu çeken kadınları öldürmekle tehdit eden Yılmaz K., tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, tekrar sevk edildiği mahkemede bu sefer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 12 gün cezaevinde kalan Yılmaz K., bugün tahliye edildi. Tahliyesinin ardından evine gelen Yılmaz K., mahkeme kararıyla sahiplendirilen köpeğini geri alabilmek için yaşadığı binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köpeğinin kendisine verilmemesi durumunda aşağı atlayacağını belirten Yılmaz K.'nin ikna edilmesi için polis ekipleri tarafından farklı yöntemler denendi. Israrla köpeğinin gösterilmesini isteyen Yılmaz K.'ye, sahiplendirilen köpeğine benzeyen başka bir köpek gösterildi. Kendi köpeği olmadığını söyleyerek direnen Yılmaz K., müzakereci polislerin yaklaşık 2 saatlik çabasının ardından ikna edildi. Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de köpeğine eziyet eden şahıs çatıya çıkarak köpeğini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:07 Antalya’da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı Antalya'da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 01:49:13. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de köpeğine eziyet eden şahıs çatıya çıkarak köpeğini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement