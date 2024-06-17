Eskişehir'de Köpek Besleme Alanında Yangın: 40 Dönüm Alan ve 30 Köpek Kulübesi Kül Oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Köpek Besleme Alanında Yangın: 40 Dönüm Alan ve 30 Köpek Kulübesi Kül Oldu

Eskişehir'de, Tepebaşı İlçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan köpek besleme arazisinde çıkan yangın sonucunda yaklaşık 40 dönüm alan ve 30'a yakın köpek kulübesi küle döndü. Yangında zarar gören köpekler henüz tespit edilemezken, kafes içindeki güvercinler yangından sağ kurtuldu.

17.06.2024 16:46
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Eskişehir'de köpek besleme arazisinde çıkan yangın sonucunda yaklaşık 40 dönüm alan ve 30'a yakın köpek kulübesi küle döndü. Alanda bulunan köpeklere zarar gelip gelmediği henüz tespit edilemezken, kafes içindeki çok sayıda güvercin yangından sağ kurtuldu.

Yangın, Tepebaşı İlçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan köpek besleme arazisinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında, yaklaşık 40 dönüm arazi küle döndü. Arazi içinde bulunan yaklaşık 30 adet köpek kulübesi de çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlattı.

Arazide yaşayan çok sayıda köpeğe zarar gelip gelmediği henüz tespit edilemezken, yangının çıktığı alanın yan tarafında bulunan kafesin içindeki güvercinlerin zarar görmediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Köpek Besleme Alanında Yangın: 40 Dönüm Alan ve 30 Köpek Kulübesi Kül Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Köpek Besleme Alanında Yangın: 40 Dönüm Alan ve 30 Köpek Kulübesi Kül Oldu - Son Dakika
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