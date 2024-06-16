Eskişehir'de Kurban Bayramı yoğunluğunu değerlendiren dilenci yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince, Kurban Bayramı yoğunluğunu değerlendirmek için bir kavşakta dilencilik yaptığı belirlenen şahıs yakalanarak hakkında işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sosyal medyadaki bir haber hesabının paylaşımı üzere Odunpazarı ilçesi ve Alpu kavşağı civarında dilencilik yapan kişi olduğu tespit etti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese ulaştı. Yaya olarak kaçmaya başlayan şahsın kovalamaca sonucu yakalanarak hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR