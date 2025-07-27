Eskişehir\'de Kuş Yangına Sebep Oldu

Eskişehir'de bir kuşun tarım arazisindeki elektrik tellerine çarpması ve trafonun patlaması sonucunda çıktığı belirtilen yangın, köylünün ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyitgazi İlçesi'ne bağlı kırsal Sarayören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir tarım arazisinden aniden alevler yükseldi. Durumu fark eden köylüler 112 Acil Servis'e haber verip, pulluk taktıkları traktörleri ile yangına müdahale etti. Hem köylü hem de ihbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Alevlerin yaklaşık 5 dönüm araziye zarar verdiği öğrenildi. Öte yandan, yangının bir kuşun elektrik tellerine çarpması ve trafonun patlaması sonucunda çıktığı belirtildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR