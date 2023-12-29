 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Lise Öğrencisi Okuldan İzinsiz Çıkmak İsterken Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Lise Öğrencisi Okuldan İzinsiz Çıkmak İsterken Yaralandı

Eskişehir'de bulunan TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bir lise öğrencisi, iddiaya göre okuldan izinsiz çıkmak isterken yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı. Kız öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve genel sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Eskişehir\'de Lise Öğrencisi Okuldan İzinsiz Çıkmak İsterken Yaralandı
29.12.2023 - 14:31,
Abone Ol

Eskişehir'de iddiaya göre okuldan izinsiz çıkmak isteyen lise öğrencisi, 2 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı.

Vadişehir Mahallesi'nde bulunan TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 11. sınıf lise öğrencisi M.G., iddiaya göre okuldan izinsiz çıkmak isterken binanın arka tarafında bulunan yangın merdiveninin yanından aşağıya düştü. Yaklaşık 2 metrelik yükseklikten aşağıya düşen kız öğrenci, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. M.G.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Lise Öğrencisi Okuldan İzinsiz Çıkmak İsterken Yaralandı - Son Dakika


14:39
Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu
14:08
Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53
Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zincir Marketlerde Fiyat Etiketi Değişiklikleri Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zincir Marketlerde Fiyat Etiketi Değişiklikleri
13:36
Pendik'te Okul Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı: 9. Sınıf Öğrencisi Yaralandı Pendik'te Okul Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı: 9. Sınıf Öğrencisi Yaralandı
13:36
CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32
Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30
Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim

Son Dakika
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53 Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zincir Marketlerde Fiyat Etiketi Değişiklikleri
13:36 Pendik'te Okul Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı: 9. Sınıf Öğrencisi Yaralandı
13:36 CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32 Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30 Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim
13:19 Veliler, sınıf basıp çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti
12:45 Plastik poşetlerin tüketici fiyatı 2024'te de değişmedi, geri kazanım payı arttı
12:46 Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 14:44:50. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Lise Öğrencisi Okuldan İzinsiz Çıkmak İsterken Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement