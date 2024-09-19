Eskişehir'de Lise Yangını

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Eskişehir'de bir lise binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, binanın boş olması büyük bir faciayı engelledi.

Tepebaşı İlçesi Tunalı Mahallesi'nde bulunan Tunalı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda okulun en üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Ekipler tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatılırken, okulun yıkılacak olmasından dolayı boş olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR