Eskişehir\'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Eskişehir'de bir motosikletin yayaya çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğleden sonra Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir motosikletli, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yayaya çarptı. Yaşanan kaza sonrasında hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın şahsın baygın halde olduğu belirtilirken, yaralılar tedavi için hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR