Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Eskişehir\'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
25.02.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Eskişehir'de yayaya çarpan motosikletin savrularak duvara vurduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Alınca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Ç. (21) idaresindeki 26 ANS 436 plakalı motosiklet, cadde üzerinde Salih M. (54) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak yaklaşık 10 metre ileride bir duvara vurdu. Motosiklet sürücüsü Yaşar Ç. ve arkasında bulunan R.Ç. (16) ile yaya Salih M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan motosikletin duvara çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mohamed Salah’ın genç halini görenler inanamıyor Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

22:42
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
20:59
Arakçi’den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 23:26:48. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.