Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Kurtarılamadı

3.Sayfa

Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan motosikletin sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Eskişehir- Ankara kara yolu Bursa yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 APM 222 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Melih Can Polat (23), 75. Yıl Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun sonucunda kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletten düşen Polat yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Melih Can Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Polat'ın 1.12 promil alkollü olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR