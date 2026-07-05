Eskişehir'de Motosiklet Kazası ve Spin Atan Araç - Son Dakika
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Eskişehir'de Motosiklet Kazası ve Spin Atan Araç

Eskişehir\'de Motosiklet Kazası ve Spin Atan Araç
05.07.2026 10:38
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Eskişehir'de ıslak yolda motosiklet kazası gerçekleşti, aynı anda bir araç spin attı.

Eskişehir'de refüj sulaması için açılan fıskiyelerin ıslattığı yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü, olay yerini görüntülediği esnada kadrajına spin atan bir araç girdi.

Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı üzerinde refüj sulaması için açılan fıskiyelerin yola sıçrattığı su ile zemin ıslanarak kayganlaştı. Bulvar üzerinde seyir halindeyken ıslak zeminde dengesini kaybeden bir motosiklet sürücüsü düşerek hafif şekilde yaralandı. Sürücü, düştüğü ıslak zeminin kayganlığını video kaydına almaya başladı. Sürücünün cep telefonu ile çektiği video esnasında aynı ıslak zeminde bir otomobil kontrolden çıktı. Spin atan araç yol ortasında refüje çarpmadan durabildi. Ucuz atlatılan kaza, motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Motosiklet Kazası ve Spin Atan Araç - Son Dakika

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