Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Yaralı

Eskişehir'de bir otomobile arkadan çarpan motosikletin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eskişehir çevre yolunun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.H.K. isimli gencin idaresindeki 34 GZK 930 plakalı motosiklet, 34 FIS 808 plakalı otomobile henüz bilinmeyen sebeple arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybedip yere düşen motosikletli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR