Eskişehir'de Motosiklete Tehlikeli Geçiş - Son Dakika
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Eskişehir'de Motosiklete Tehlikeli Geçiş

Eskişehir\'de Motosiklete Tehlikeli Geçiş
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Otomobilin motosikleti tehlikeli bir şekilde sağdan geçişi kask kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilin motosikleti çok yakınından sağdan geçmesi sürücü ve yolcusunu endişeye sürüklerken o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Seyitgazi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, şerit takibi yapmayarak ve önündeki motosikleti tehlikeli bir şekilde sağdan geçti. Motosiklet sürücüsünün yaklaşan otomobili görüp elle uyarmasına rağmen, üzerindeki iki kişinin can güvenliğini riske atan bu sorumsuz davranış, faciaya davetiye çıkardı.

O anlar kask kamerasında

Sürücünün, yol çizgisini de aşıp kuralları hiçe sayarak yaptığı hatalı geçiş, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin motosikleti sağdan adeta teğet geçerek hızla yoluna devam ettiği ve iki kişinin ölümle burun buruna geldiği görüldü. Motosiklet sürücüsünün dikkati sayesinde muhtemel bir kaza ucuz atlatıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Motosiklete Tehlikeli Geçiş - Son Dakika

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