Eskişehir'de motosikletli öğrencinin ölümüne yol açan sürücüye iddianame düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de motosikletli öğrencinin ölümüne yol açan sürücüye iddianame düzenlendi

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Eskişehir\'de motosikletli öğrencinin ölümüne yol açan sürücüye iddianame düzenlendi
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Eskişehir'de motosikletli üniversite öğrencisi Berfin Yılmaz'ın ölümüne neden olan sürücü hakkında 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan iddianame düzenlendi. Bilirkişi raporunda sürücünün 1'inci derecede asli kusurlu olduğu, iddianamede cezalandırılmasının istendiği belirtildi.

Eskişehir'de park halindeki hafif ticari aracıyla yola aniden çıkıp sola dönüş yaptığı sırada, üniversite öğrencisi Berfin Yılmaz'ın kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden olan sürücü Levent Ç. hakkında "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporunda sürücü Levent Ç.'nin kazada 1'inci derecede asli kusurlu olduğu belirtildi.

Kaza, 4 Ekim 2026 tarihinde Tepebaşı ilçesi Eti Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 APC 516 plakalı hafif ticari aracıyla park halinde bulunan Levent Ç. (37), hareket ettikten kısa bir süre sonra sola sinyal vererek cadde üzerinde aniden dönüş yaptı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka Programı 2'nci sınıf öğrencisi Berfin Yılmaz (22) idaresindeki 07 BLR 442 plakalı motosiklet, hafif ticari araca sol yanından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan genç kız, olay yerine gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Berfin Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

Bilirkişi raporu: Sürücü 1'inci dereceden asli kusurlu

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan sürücü Levent Ç., savunmasında üzerine suç isnadını kabul etmeyerek yaşanan olaydan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirtti. Ancak soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, sürücü Levent Ç.'nin park halinden çıkış yaptığı sırada yolu yeterince kontrol etmediği, dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak kazanın oluşumunda 1'inci derecede asli kusurlu olduğu tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, tutuklu sanık Levent Ç.'nin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 85/1 maddesi uyarınca "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıEskişehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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