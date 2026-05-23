Eskişehir\'de Müstakil Evde Yangın

Eskişehir'deki bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir müstakil evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Maddi zarara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha da büyümeden söndürüldü. Yangının çıktığı noktada soğutma çalışmaları da yapılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR