Müstakil evin çatısına çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Eskişehir'de bir müstakil evin çatısında çıkan yangın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'ta bulunan müstakil bir evin çatısında çıktı. İrfan üzerine olay yerine polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Bahse konu çatıda Soğutma çalışması yapıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmaması ise sevindirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR