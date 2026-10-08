Eskişehir'de narkotik ekipleri Sivrihisar ve Alpu'da 565 kişiyi bilgilendirdi - Son Dakika
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Eskişehir'de narkotik ekipleri Sivrihisar ve Alpu'da 565 kişiyi bilgilendirdi

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Eskişehir\'de narkotik ekipleri Sivrihisar ve Alpu\'da 565 kişiyi bilgilendirdi
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Eskişehir narkotik ekipleri, Eylül ve ekim aylarında Sivrihisar ve Alpu'da 565 kişiye uyuşturucuyla mücadele ve farkındalık eğitimi verdi. KYK yurdundaki Narkogençlik eğitimine 500 öğrenci katılırken, Alpu'da 45'i anne ve anne adayı olmak üzere 65 kişi bilgilendirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivrihisar ve Alpu ilçelerinde düzenlenen eğitim faaliyetlerinde 565 kişiye uyuşturucuyla mücadele ve farkındalık konularında bilgilendirme yapıldı.

Eylül ve ekim ayları Narkorehber eğitim faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Sivrihisar ve Alpu ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü desteğiyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Sivrihisar Yurt Müdürlüğünde gerçekleştirilen "Narkogençlik" eğitimine 500 öğrenci katıldı.

Alpu Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve ilçe idare amirlerinin katılımıyla düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" etkinliğinde ise 45'i anne ve anne adayı olmak üzere toplam 65 kişiye uyuşturucunun zararları anlatıldı. Etkinliklerde katılımcılara NARVAS, UYUMA Projesi ve resmi bilgilendirme portalları hakkında tanıtım yapıldı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleriyle kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de narkotik ekipleri Sivrihisar ve Alpu'da 565 kişiyi bilgilendirdi - Son Dakika
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