Eskişehir'de narkotik operasyonda 271 sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de narkotik operasyonda 271 sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Eskişehir\'de narkotik operasyonda 271 sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de 26 Eylül 2026'da düzenlenen narkotik operasyonunda 271 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, bir şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda 271 adet sentetik ecza yakalanırken, gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Eylül 2026 tarihinde Şirintepe Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında H.H.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 271 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen H.H.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında M.Ö. isimli şahıs hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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