Eskişehir'de ocaktaki yangında uyuyakalan 66 yaşındaki adam balkondan kurtarıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de ocaktaki yangında uyuyakalan 66 yaşındaki adam balkondan kurtarıldı

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Eskişehir\'de ocaktaki yangında uyuyakalan 66 yaşındaki adam balkondan kurtarıldı
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Eskişehir'de 66 yaşındaki adam, ocağa makarna koyduktan sonra alkolün etkisiyle uyuyakaldığı sırada çıkan yangında balkondan giren ekiplerce kurtarıldı. Tedaviyi reddeden adamın kendisini kurtaran polislere 'Borcum ne kadar?' diye sorması dikkat çekti.

Eskişehir'de ocağa makarna koyduktan sonra alkolün etkisiyle uyuyakalan 66 yaşındaki adam, daireden yükselen dumanlar üzerine balkondan içeri giren polis ve itfaiye ekiplerince uyandırılarak dışarı çıkarıldı.

Olay, İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2'nci kattaki dairede ikamet eden 66 yaşındaki F.S., ocağa makarna koyduktan sonra alkolün de etkisiyle uyuyakaldı. Ocaktaki tencerenin alev almasıyla daireden yükselen dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine polis ve itfaiye ekipleri, balkondan ikamete girerek yangına müdahale etti. Ekipler, içeride uyuyan F.S.'yi uyandırarak evden dışarı çıkardı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Benim borcum ne kadar?"

Neredeyse ölümden dönen yaşlı adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi ve tedaviyi reddetti. Polis ekiplerine olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan F.S., arkadaşıyla kavga ettiğini, ardından makarna yapmak isterken alkol aldığı için uyuyakaldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Öte yandan F.S.'nin, kendisini kurtaran polis ekiplerine "Benim borcum ne kadar?" diye sorması dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de ocaktaki yangında uyuyakalan 66 yaşındaki adam balkondan kurtarıldı - Son Dakika
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