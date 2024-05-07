Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim: İşletmeler ve Kişiler Kontrol Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim: İşletmeler ve Kişiler Kontrol Edildi

Eskişehir\'de Okul Çevrelerinde Denetim: İşletmeler ve Kişiler Kontrol Edildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri, okulların çevresinde düzenledikleri denetimde birçok işletmeyi kontrol etti. Denetimlerde, 46 bakkal ve market, 64 kahvehane, 63 park kontrol edildi. Ayrıca, 46 okula ziyaret gerçekleştirilirken, okul çevrelerinde bulunan 170 araç ve 360 kişi sorgulandı.

07.05.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okulların çevresinde düzenlenen denetimde çok sayıda işletme kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okulların çevresinde denetim düzenlendi. Denetimlerde, 46 bakkal ve market, 64 kahvehane, 63 park kontrol edildi. Ekipler tarafından denetimler esnasında 46 okula ziyaret gerçekleştirildi.

Ayrıca denetimler esnasında okul çevrelerinde bulunan 170 araç ve 360 kişinin sorgulaması yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim: İşletmeler ve Kişiler Kontrol Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:51 İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı Rozetini bizzat Özgür Özel taktı İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı! Rozetini bizzat Özgür Özel taktı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
14:06 Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu
13:59 Diyarbakır’da adliye dolandırıcılığı çetesine operasyon: 9 tutuklama Diyarbakır'da adliye dolandırıcılığı çetesine operasyon: 9 tutuklama
13:43 Fenerbahçe nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
13:33 Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 14:19:24. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim: İşletmeler ve Kişiler Kontrol Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement