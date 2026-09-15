Eskişehir\'de okul çevresi denetimlerinde 578 şahıs sorgulandı, 63 iş yeri kontrol edildi

Eskişehir'de Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde 578 şahıs sorgulanırken; parklar, iş yerleri, servis araçları ve metruk binalar tek tek kontrol edildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, çocuk ve gençlerin her türlü suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda okul çevreleri başta olmak üzere umuma açık yerler mercek altına alındı.

Metruk binalardan kafelere kadar kapsamlı tarama

Uygulama kapsamında; 174 okul çevresi, 211 park ve bahçe ile 148 metruk bina denetlendi. Ekipler ayrıca 45 market ve tekel bayisi, 10 kahvehane ve kafe, 10 tütüncü, 4 playstation salonu, 3 internet kafe ve 1 bahis salonunda incelemelerde bulundu. Toplamda 63 iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde, 578 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı

Trafik ve asayiş ekiplerinin de dahil olduğu denetimlerde 133 okul servis aracı ile 118 sivil araç incelendi. Yapılan kontroller sonucunda, sürücü belgesi süresi dolduğu ve trafik düzeni ile güvenliğine uymadığı tespit edilen 2 okul servis aracına işlem yapıldı. Ayrıca muayenesi bulunmayan ve sürücüsü ehliyetsiz olan 1 motosiklet ile 1 otomobile idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, çocukların ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız süreceğini bildirdi.