Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 11 araç sürücüsüne 15 bin 950 TL para cezası yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde 319 okul servis aracı kontrol edildi. Kusurlu bulunan 11 okul servis aracı sürücüsüne, toplam 15 bin 950 TL para cezası yazıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Okul Servislerine Yönelik Denetimlerde 11 Araç Sürücüsüne Para Cezası - Son Dakika
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Nurtekin Karatay (33) idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Sürücü ve Şükrü Kartal (32) yaralanırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir evin çatı katında çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir sitenin çatısında çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri, alevlerin arasında kaldı. Olay sırasında bir itfaiye eri kendini aşağı bırakarak kurtuldu.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 16 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç, serinlemek amacıyla girdiği su kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından cansız bedeni çıkarılan genç, morga kaldırıldı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP ilçe binasının balkonunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz'ın cenazesi, Tavas'ta düzenlenen törenle defnedildi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok parti yetkilisi katıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarı çöktü ve bir işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında özel eğitimli K9 köpekleri de kullanılıyor.
Bursa-Yalova karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Orhangazi istikametinden Yalova istikametine giden bir minibüs kontrolden çıkarak takla attı. Kazada minibüs sürücüsü ve yanında bulunan bir yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İzolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, diğer apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu hayatını kaybeden İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz'ın cenazesi Tavas'ta defnedildi.
Antakya ilçesinde iş makinesi taşıyan tır yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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