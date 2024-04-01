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Eskişehir'de Okul Servislerine Yönelik Denetimlerde 11 Araç Sürücüsüne Para Cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de Okul Servislerine Yönelik Denetimlerde 11 Araç Sürücüsüne Para Cezası

Eskişehir\'de Okul Servislerine Yönelik Denetimlerde 11 Araç Sürücüsüne Para Cezası

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen okul servisi denetimlerinde 11 araç sürücüsüne toplam 15 bin 950 TL para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 319 okul servis aracı kontrol edildi.

01.04.2024 17:34  Güncelleme: 17:35
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 11 araç sürücüsüne 15 bin 950 TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde 319 okul servis aracı kontrol edildi. Kusurlu bulunan 11 okul servis aracı sürücüsüne, toplam 15 bin 950 TL para cezası yazıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Okul Servislerine Yönelik Denetimlerde 11 Araç Sürücüsüne Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Okul Servislerine Yönelik Denetimlerde 11 Araç Sürücüsüne Para Cezası - Son Dakika
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