Eskişehir\'de Okul Servislerine Yönelik Denetimlerde 11 Araç Sürücüsüne Para Cezası

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 11 araç sürücüsüne 15 bin 950 TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde 319 okul servis aracı kontrol edildi. Kusurlu bulunan 11 okul servis aracı sürücüsüne, toplam 15 bin 950 TL para cezası yazıldı. - ESKİŞEHİR