Eskişehir\'de Okullar Yaz Tatilinde Boyandı ve Temizlendi

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yaz tatili döneminde de okullardaki çalışmalarını devam ettirdi. Ücretsiz kamu yararına çalışma yükümlülerince 24 dersliği olan Şehit Onut İlkhan İlkokulu temizlendi. Ayrıca okulun tüm iç mekanları su bazlı ve yağlı boya ile boyandı. Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Öğretmen ve öğrencilerimiz güle güle kullansın" dedi. - ESKİŞEHİR