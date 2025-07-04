Eskişehir\'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili konuşan Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, "Şu anda da 2 helikopter, yaklaşık 15'e yakın arazöz itfaiye aracı ve 200'e yakın personelle yangına müdahale ediliyor" dedi.

Seyitgazi İlçesi'nde Bardakçı ile Şükranlı mahallesi arasında bulunan kırsal bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sürüyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, bölgeye giden Han Belediye Başkanı Bekir Belceli çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Şu anda 2 helikopter, 15'e yakın arazöz ve 200'e yakın personelle yangına müdahale edildiğini belirten Belceli, rüzgarın mücadeleyi zorlaştırdığını ifade etti.

"Rüzgarın çok hızlı olması mücadeleyi biraz aksatıyor"

Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, yapmış olduğu açıklamada, "Saat 11.30-11.45 civarında yangından haberimiz oldu. Seyitgazi Şükranlı Köyü ile Bardakçı Köyü'nün arasında bir mesafede. Biz de Han İlçesi'nden arkadaşlarla birlikte hemen hareket ettik. Saat 12.20'de yangın mahalline ulaştık. Zaten ekipler de müdahale etmişti. Şu anda da 2 helikopter, 15'e yakın arazöz itfaiye aracı ve 200'e yakın personelle müdahale ediliyor. Rüzgarın çok hızlı olması mücadeleyi biraz aksatıyor" dedi. - ESKİŞEHİR