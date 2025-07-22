Eskişehir'de Orman Yangını Yeniden Alevlendi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde söndürme çalışmaları süren orman yangınında havadan müdahaleye ara verilirken, alevlerin yeniden yükseldiği görüldü.

Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda sabah saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Havadan ve karadan saatlerce müdahale edilen yangın halen söndürülemezken, güneşin batmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi. Yangını söndürmek için karadan ekiplerin müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Yarına kadar yangın kontrol altına alınamazsa sabahın erken saatleri itibarıyla tekrar havadan müdahalenin başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan, yangının kısmen kontrol altına alındığı alanlarda havadan müdahalenin durması sonrası alevlerin tekrardan yükseldiği görüldü. Ormanlık alanın içerisinde zaman zaman ateşin parladığı ve duman yoğunluğunun arttığı gözlendi. - ESKİŞEHİR