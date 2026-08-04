Tepebaşı’ndaki orman yangınında yanmak üzere olan kaplumbağa kurtarıldı

Eskişehir'in ormanlık alanda çıkan yangında, alevlerin arasında kalarak yanmak üzere olan bir kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak suyla ferahlatıldı.

Tepebaşı ilçesi Kavacık Mahallesi sınırlarında bulunan Borebey Sulama Göleti çevresinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangına müdahale eden Orman Yangınlarıyla Mücadele Ekipleri ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla alevler söndürüldü. Yangın sırasında, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı fark eden ekipler harekete geçti. Alevlerin arasından çıkarılan kaplumbağaya EBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince su tutularak serinletildi ve güvenli alana bırakıldı.

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü ve bölgedeki soğutma çalışmaları tamamlandı.