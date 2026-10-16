Eskişehir\'de otel sahibi kendi otelinde ölü bulundu, ölümü şüpheli görüldü

Eskişehir'de otel sahibi kendi otelinde ölü bulundu, ölümü şüpheli görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir otel sahibi, sahibi olduğu otelde ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen belediye tabibi ölümü şüpheli olarak değerlendirdi, soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de sahibi olduğu otelde cansız bedenine ulaşılan şahsın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cüneyt Y. (44) sahibi olduğu otelde ölü bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri ve belediye tabibi sevk edildi. Tabip tarafından yapılan incelemede, şahsın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Cüneyt Y.'nin yakınları otelin önünde gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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