Eskişehir\'de otel sahibi kendi otelinde ölü bulundu, ölümü şüpheli görüldü

Eskişehir'de sahibi olduğu otelde cansız bedenine ulaşılan şahsın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cüneyt Y. (44) sahibi olduğu otelde ölü bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri ve belediye tabibi sevk edildi. Tabip tarafından yapılan incelemede, şahsın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Cüneyt Y.'nin yakınları otelin önünde gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.