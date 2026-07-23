Otluk alan alevler içinde kaldı

Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Emek Mahallesi Oktay Rıfat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan otluk bir alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle otluk arazinin büyük bir kısmı yangına dahil oldu. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çokça polis ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin hızlı müdahalesi ile yangın çevredeki binalara sıçramadan durduruldu.

Ekiplerce yangın sonrasında önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı. - ESKİŞEHİR