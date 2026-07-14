Eskişehir\'de Otluk Alanda Yangın

Eskişehir'de otluk alanda çıkan ve büyük bir alana sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde Terzi Evleri'nin bulunduğu noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik tedbiri alan trafik ekipleri, çevredeki insanları ve araçları bölgeden uzaklaştırıp, itfaiyenin yangın alanına ulaşmasına yardımcı oldu. Büyük bir alana sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR