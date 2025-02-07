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Eskişehir'de Otobüs Denetimi

Eskişehir\'de Otobüs Denetimi

Eskişehir'de 1-6 Şubat'ta yapılan denetimlerde 6 şoföre ceza uygulandı.

07.02.2025 10:46
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Eskişehir'de polis ekiplerince bin 816 otobüs ve şoförü kontrol edilirken, hız/süre ihlali bulunduğu ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 6 şoförün sürücü belgesine cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, 1-6 Şubat 2025 tarihleri arasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali trafik çıkış noktasında denetim yapıldı. Trafik kazalarının daha oluşmadan önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, bin 816 otobüs ve şoförü kontrol edildi. Ekiplerin kontrollerinde, takograf kayıtlarında hız/süre ihlali bulunduğu ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 6 otobüs şoförünün sürücü belgesine cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, polis ekiplerince tüm otobüslerin kış lastikleri kontrol edilerek araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında yolculara kısa bilgilendirmeler de yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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