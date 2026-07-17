Eskişehir\'de Otobüs Devrildi: 24 Yaralı

Eskişehir'de şarampole devrilmesi sonucu 24 kişinin yaralandığı kazayı anlatan yolculardan Gülsüm Yeşer, "Yolda uyuyordum, birden seslerle uyandım, sonra da devrildik. İçeride kargaşa vardı, herkes bağırıyordu" dedi. Şoför Cemal Yıldırım ise, direksiyon başında uyuduğu iddialarını reddetti.

Alanya'dan yola çıkıp Eskişehir üzerinden Bursa'ya doğru seyir halinde olan Cemal Yıldırım idaresindeki 26 ND 010 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir kara yolu Kümbet kavşağında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 2 şoför, 1 muavin ve 37 yolcu olmak üzere toplam 40 kişinin olduğu öğrenilen otobüste yaralanan 1'i ağır olmak üzere 24 kişi, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İHA muhabirine kazayı anlatan otobüs şoförü Cemal Yıldırım, direksiyon başında uyuduğu iddialarını reddetti. Uyumadığını belirten Yıldırım, yolda giderken bir şey görüp panik yaptığını, kazanın bu sebeple olduğunu öne sürdü.

"Yolda uyuyordum, birden seslerle uyandım, sonra da devrildik"

Kazayı yara almadan atlatan yolculardan 56 yaşındaki Gülsüm Yaşar da, "Burdur Bucak'tan binmiştim, Bursa'ya gidiyordum. Ben, şoförün arkasındaki 1 numaralı koltukta oturuyordum. Yolda uyuyordum, birden seslerle uyandım. Arabanın sarsıldığını, sağa sola gittiğini gördüm, sonra da devrildik. Benim emniyet kemerim vardı, o yüzden asılı kaldım, bana bir şey olmadı. Sadece kollarımı ve bacaklarımı çarptım, o kadar" ifadelerini kullandı.

Şoförün uyuduğu iddialarıyla ilgili ise Yaşar, "Ben uyuyordum, onun için bunu bilemiyorum, ama uyuyor olma ihtimali bence yüksek. Şoför yolu çok bilmiyor gibiydi" dedi.

"İçeride kargaşa vardı, herkes bağırıyordu"

Yaşar, "İçeride kargaşa vardı, herkes bağırıyordu. Biz tarlaya falan çıkmışız, o aralarda araba bayağı dolanmış, sağa sola yalpalamış. Ondan sonra yola tekrar çıkmaya çalışırken devrildik, onu görebildim" dedi.

Uludağ Maratonu'na gitmek için otobüse bindiğini söyleyen Gülsüm Yaşar, geçirdiği kazaya rağmen 18 Temmuz Cumartesi günü kulübü ile birlikte 16 kilometre koşacağını belirtti.

Otobüsün yatak kabininde uyuyan ikinci şoförün de olayda yaralandığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR