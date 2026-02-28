Eskişehir'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
Eskişehir'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Eskişehir'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
28.02.2026 00:51
Eskişehir'in Emek Mahallesi Tarih Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. O.Ç. (40) idaresindeki otomobil, M.Y. (56) yönetimindeki aracın yan yattığı kaza sırasında diğer sürücüler O.Ç. ve kızı B.Ç. (16) ile M.Y. ve eşi D.Y. (49) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi Tarih Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan O.Ç. (40) idaresindeki 26 ACD 698 plakalı otomobil, Şehit İhsan Sak Sokağı'ndan çıkan M.Y. (56) idaresindeki 26 LE 753 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ara sokaktan çıkan otomobil yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden O.Ç. ve kızı B.Ç. (16) ile diğer sürücü M.Y. ve eşi D.Y. (49) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Eskişehir'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
