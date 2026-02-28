Eskişehir\'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi Tarih Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan O.Ç. (40) idaresindeki 26 ACD 698 plakalı otomobil, Şehit İhsan Sak Sokağı'ndan çıkan M.Y. (56) idaresindeki 26 LE 753 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ara sokaktan çıkan otomobil yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden O.Ç. ve kızı B.Ç. (16) ile diğer sürücü M.Y. ve eşi D.Y. (49) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. - ESKİŞEHİR