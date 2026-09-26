Eskişehir\'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı, tramvay seferleri aksadı

Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı, tramvay seferleri aksadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'nda dün akşam otomobilin çarptığı yaşlı kadın hafif yaralanarak ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada aksayan tramvay seferleri normale dönerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir'de otomobil çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AB 5292 plakalı otomobil, yaşlı bir kadına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle kısa süreliğine aksayan tramvay seferleri, trafik ekiplerinin olay yerini fotoğraflaması ve aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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