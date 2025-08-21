Eskişehir\'de Parklarda Güvenlik Uygulaması

Eskişehir'de polis ekiplerince ildeki tüm parklarda uygulama gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin parklardaki huzur ortamının devamını sağlamak ve düzensiz göçle mücadele etmek amacıyla çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Şarhöyük ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki parklar yoğunluklu olmak üzere ildeki tüm parklarda genel asayiş ve düzensiz göçmen uygulaması yapıldı. Geniş kapsamlı olan uygulamaya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimler katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR