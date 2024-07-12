Eskişehir\'de Parkta Spor Yapan Vatandaşın 40 Bin TL Değerindeki Cep Telefonu Çalındı

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Eskişehir'de parkta spor yapan bir vatandaşın 40 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir parkta spor yapan vatandaşın 40 bin TL değerindeki cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan G.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen cep telefonu ise sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR