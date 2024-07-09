Eskişehir'de Parkta Yan Bakma Kavgası: 2 Yaralı, 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Parkta Yan Bakma Kavgası: 2 Yaralı, 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Eskişehir\'de Parkta Yan Bakma Kavgası: 2 Yaralı, 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Eskişehir'de bir parkta çıkan yan bakma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

09.07.2024 11:52
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Eskişehir'de bir parkta yan bakma meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta oturan iki grup arasında yan bakma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda, C.P.M. (17) ile A.İ.A. (19) bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan C.P.M., ameliyata alındı. Yırtılan midesi dikilen C.P.M.'nin, yoğun bakımda gözlem altına alındığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda C.P.M.'yi ve A.İ.A.'yı bıçakla yaraladığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Kurtuluş Polis Karakolu'nda ifadeleri alınan şüpheliler, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Parkta Yan Bakma Kavgası: 2 Yaralı, 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Parkta Yan Bakma Kavgası: 2 Yaralı, 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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